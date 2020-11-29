Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Спартак» — «Ротор»: прогноз Георгия Черданцева на матч 16-го тура чемпионата России

«Спартак» — «Ротор»: прогноз Георгия Черданцева на матч 16-го тура чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Популярный футбольный комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч “Спартак” – “Ротор”.

Ставка: победа «Спартака» + тотал больше 2.5 мяча за 1.97.

«Будет странно, если “Спартак” не выиграет. Красно-белые тренируются в недельном цикле, никуда из Москвы не уезжали. Сейчас все сборники на месте, потеря Соболева не существенна, поскольку он не является основным нападающим, играет пара Ларссон – Понсе.

С “Динамо” “Спартак” показал хороший футбол. Были моменты, которые нужно было реализовывать. Поэтому “Спартак” — явный фаворит матча. Но команда эта непредсказуемая и ничего не может никому гарантировать.

Можно обратить внимание на то, что “Спартак” пропускает почти в каждом матче. Но и “Ротор” далеко не всегда забивает. Поэтому связываться с историей П1 и обе забьют тоже рискованно.

П1 и ТБ (2.5) мог бы быть хорошим вариантом. Но тут тоже вопрос, забьет ли “Спартак” 3 гола при условии, если не забивает “Ротор”. Все же остановлюсь на варианте, что “Спартак” выиграет, а голы будут».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020