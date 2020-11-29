«Челси» – «Тоттенхэм»: прогноз Георгия Черданцева на матч 10-го тура чемпионата Англии

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Челси» – «Тоттенхэм».
Ставка: ничья за 3.59.
«Думаю, в этом матче будет ничья, 0:0 или 1:1. Команды, как правило, между собой играют низовые матчи. Да и вообще не отличаются результативностью (конечно, есть крупные счета, но это скорее исключение из правил).
«Тоттенхэм» — лучшая команда лиги по матчам на выезде (пусть он их пока сыграл немного, но результат есть). «Челси» (как и «Тоттенхэм») имеет длинную серию без поражений. Наверное, Моуринью будет это также учитывать. Думаю, для Жозе приоритет — не проиграть, продлить беспроигрышную серию. Команды уже играли не так давно вничью в Кубке лиги, там был счет 1:1.
Считаю, что и здесь плюс-минус такой результат стоит ждать. Но я не люблю ставку ТМ (2,5), быстрый гол может все испортить.
Поэтому стоит смотреть в сторону ничьей. Х в первом тайме или в матче».
- 29 ноября 2020
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