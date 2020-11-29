«Наполи» – «Рома»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Италии в Неаполе

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Наполи» – «Рома».

Ставка: победа «Наполи» за 2.21.

«На «Наполи» 2.21 — великолепный коэффициент на успех домашней команды, которая на своем поле играет, как правило, успешно. Конечно, это ничего не гарантирует. И при прочих равных я бы победу «Наполи» не брал.



Но эффект Марадоны здесь будет играть ключевую роль. Это первый матч «Наполи» после смерти человека, с которым связано очень многое в городе. Я неоднократно бывал в Неаполе, город помешан на футболе. И там до сих пор царит культ Марадоны. Фаер-шоу, которое устроили болельщики «Наполи» в день смерти Диего, лишний раз напомнило отношение к человеку в этом месте.



Думаю, у «Наполи» будет особая мотивация. После известия о переименовании стадиона «Сан-Паоло» в стадион имени Диего Армандо Марадоны команда просто не имеет права не выиграть.



Считаю, это весомый аргумент в пользу ставки на П1. «Рома» — очень хорошая команда, идет без поражений. И поэтому кэф на П1 такой высокий. Но буду исходить именно из фактора Марадоны. «Наполи» просто обязан в таком матче выиграть, поэтому беру П1».