«Арсенал» — «Зенит»: прогноз Александра Бубнова на матч 16-го тура РПЛ в Туле
Экс-игрок «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 16-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Зенит», который состоится завтра, 28 ноября, в Туле.
Ставка: победа «Зенита» за 1.55, ИТБ 1.5 гола «Зенита» за 1.63.
«У «Зенита» возвращаются в строй важные игроки группы атаки — Малком, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун. Атакующий потенциал заметно увеличивается. Несмотря на потерю Ракицкого, «Зенит» должен побеждать даже не в оптимальном состоянии как более классный коллектив. Потому никаких поводов для сенсации тут не вижу. Действующий чемпион страны забьёт как минимум два раза и возьмёт три очка. Туляки сейчас находятся в плохом состоянии и много ошибаются в обороне».
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