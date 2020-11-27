Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Арсенал» — «Зенит»: прогноз Александра Бубнова на матч 16-го тура РПЛ в Туле

«Арсенал» — «Зенит»: прогноз Александра Бубнова на матч 16-го тура РПЛ в Туле
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 16-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Зенит», который состоится завтра, 28 ноября, в Туле.

Ставка: победа «Зенита» за 1.55, ИТБ 1.5 гола «Зенита» за 1.63.

«У «Зенита» возвращаются в строй важные игроки группы атаки — Малком, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун. Атакующий потенциал заметно увеличивается. Несмотря на потерю Ракицкого, «Зенит» должен побеждать даже не в оптимальном состоянии как более классный коллектив. Потому никаких поводов для сенсации тут не вижу. Действующий чемпион страны забьёт как минимум два раза и возьмёт три очка. Туляки сейчас находятся в плохом состоянии и много ошибаются в обороне».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020