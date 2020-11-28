«Ахмат» — «Локомотив»: прогноз Александра Бубнова на матч чемпионата России в Грозном
Экс-игрок «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 16-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Локомотив», который состоится 28 ноября в Грозном.
Ставка: ничья за 3.20, тотал меньше 2.5 мяча в матче за 1.77.
«Если «Локомотив» столь же строго сыграет в обороне, как и с «Атлетико» в Лиге чемпионов, то не проиграет в Грозном. Из-за отсутствия Ведрана Чорлуки, который получил в прошлом туре красную карточку и не сыграет из-за дисквалификации, могут возникнуть проблемы в обороне, но Николич решит этот вопрос. Мне кажется, что голов тут будет немного. Больше того — вполне допускаю, что дело закончится нулевой ничьей. В защите москвичи в последнее время смотрятся здорово».
- 28 ноября 2020
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