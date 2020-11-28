Тайсон — Джонс: прогноз Камила Гаджиева на бой 28 ноября 2020 года

Президент MMA-промоушена Fight Nights Камил Гаджиев сделал прогноз на бой Майк Тайсон – Рой Джонс — младший в тяжелом весе, на кону которого будет стоять символический пояс WBC.

Ставка: победа Джонса за 2.70.

«Все считают, что мероприятие сделано под Майка Тайсона, поэтому он должен громко побеждать. Позволю себе не согласиться. Я считаю, что у Роя Джонса есть шансы, причем немаленькие. Сейчас это два бойца одних габаритов. Майк за счет большей физической силы, за счет того, что он представлял более тяжелую весовую категорию, уже не выиграет.



Майк взрослее, он давно не выходил в ринг, тогда как Рой Джонс был в ринге, пусть и не очень успешно. Что еще важно, так это 8 раундов по 2 минуты. Мне кажется, что после 3-4 раунда у Майка должен закончиться бензин. Конечно, и у Роя Джонса с бензином не все в порядке, но выносливость Майка и в лучшие годы была не на самом высоком уровне.



Да, мы видим видео, на которых Майк очень красиво избивает лапы и мешки, но это видео, а реальный бой – это другое. Поэтому 8 раундов по 2 минуты – это не такая уж и короткая дистанция. Если не произойдет нокаута в первых четырех раундах, то дальше начнется время Роя Джонса.



Извините, дорогие букмекеры, я с вами не соглашусь».