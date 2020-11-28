«Химки» — «Краснодар»: во сколько начало матча РПЛ, где будет трансляция
28 ноября состоится матч 16-го тура чемпионата России «Химки» — «Краснодар». Начало — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех подмосковного клуба оценён букмекерами в 3.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.72.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Химки» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.79, пенальти идёт за 2.45.
«Химки» — «Краснодар». Прогноз: никакого отдыха перед «Ренном»! Идову будет мстить за 2:7
За семь игр при Игоре Черевченко химчане забили 10 мячей и одержали четыре победы.
- 28 ноября 2020
-
10:10
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:20
-
09:10
-
09:05
-
09:00
-
08:40
-
08:25
-
08:20
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:00
-
01:00
-
00:00
- 27 ноября 2020
-
23:00
-
22:14
-
22:00
-
21:49
-
21:01
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:04
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
Партнерский контент