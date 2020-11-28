Биатлон, 1-й этап Кубка мира в Контиолахти: смотреть онлайн, расписание гонок, участники

С 28 по 29 ноября в Контиолахти (Финляндия) пройдёт первый этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований. Все гонки в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Контиолахти, Финляндия
Расписание соревнований
28 ноября
16:20 — индивидуальная гонка, женщины.
29 ноября
12:30 — спринт, мужчины.
15:40 — спринт, женщины.
В состав мужской сборной России на стартовые этапы Кубка мира вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Пётр Пащенко и Семён Сучилов. Однако Бабиков, у которого положительный тест на COVID-19, и контактировавший с ним Гараничев в Контиолахти не выступят.
В заявку женской команды были включены Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Тамара Воронина и Анастасия Гореева.
- 28 ноября 2020
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