«Ростов» — «Динамо»: во сколько начало матча РПЛ, где будет трансляция, статистика

28 ноября состоится матч 16-го тура чемпионата России «Ростов» — «Динамо Москва». Начало — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.04. Успех московского клуба оценён букмекерами в 2.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.24.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ростов» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.12, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 2.87.