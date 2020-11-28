«Химки» — «Краснодар»: видеотрансляция матча, статистика, прогнозы и ставки букмекеров

28 ноября состоится матч 16-го тура чемпионата России «Химки» — «Краснодар». Начало — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».



Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех подмосковного клуба оценён букмекерами в 3.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.72.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Химки» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.79, пенальти идёт за 2.45.

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