«Ростов» — «Динамо»: прямая трансляция матча РПЛ, смотреть онлайн, на каком канале
28 ноября состоится матч 16-го тура чемпионата России «Ростов» — «Динамо Москва». Начало — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.04. Успех московского клуба оценён букмекерами в 2.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.24.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ростов» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.12, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 2.87.
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Дома ростовчане мало пропускают, но бело-голубые при Шварце чертовски хороши.
- 28 ноября 2020
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