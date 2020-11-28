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«Ростов» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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«Ростов» — «Динамо»: прямая трансляция матча РПЛ, смотреть онлайн, на каком канале

«Ростов» — «Динамо»: прямая трансляция матча РПЛ, смотреть онлайн, на каком канале
Ставки / Прогнозы 0

28 ноября состоится матч 16-го тура чемпионата России «Ростов» — «Динамо Москва». Начало — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.04. Успех московского клуба оценён букмекерами в 2.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.24.

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ростов» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.12, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 2.87.

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