«Реал» — «Алавес»: прогноз Константина Генича на матч 11-го тура чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Алавес».

Ставка: победа «Реала» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.70.

«Мадридский «Реал» дома на «Альфредо ди Стефано» принимает «Алавес». Если посмотреть на предыдущие выезды «Алавеса» в Мадрид, «Реал» все время побеждал и не пропускал, будь то матчи на «Бернабеу» или на «Ди Стефано», как в прошлом сезоне.



У «Реала», как я говорил перед Лигой чемпионов, есть проблемы с составом. Но они не помешали обыграть «Интер». «Реал» сыграл очень аккуратно и надежно. Честь и хвала Зинедину Зидану, верно выстроившему тактику. Плюс Азар сыграл неплохо, Эдегор тоже. И даже без Бензема «Реал» набрал важные очки в Милане. По-прежнему он претендует на выход из группы. И, кстати, вернулся Карвахаль, это тоже большое подспорье.



«Алавес» в последних матчах чемпионата Испании выглядит неплохо: команда не проигрывает четыре тура подряд. Обыграли «Вальядолид», после чего последовали три ничейных исхода. С «Валенсией» в последней игре упустили преимущество в два мяча у себя дома. Но пришло время, как мне кажется, проиграть. Раз уж «Алавес» все время проигрывает «Реалу» в Мадриде, то традиция продолжится. Проигрывает он обязательно всухую.



Я бы взял победу «Реала» через тотал меньше 4.5 мяча за 1.7. У «Реала» просто даже не знаю, кто забьет 4 или 5, ведь «Алавес» неплохо играет в обороне. Либо можно было бы рассмотреть победу «Реала» через тотал меньше 3.5 мяча. Здесь уже коэффициент выше «двойки». Предлагаю выбирать».