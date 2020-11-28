«Беневенто» — «Ювентус»: прогноз Александра Аксёнова на матч 9-го тура чемпионата Италии

Комментатор Александр Аксенов дал прогноз на матч 9-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Беневенто» — «Ювентус».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.53, гол Дибалы за 2.16.

«Беневенто» против «Ювентуса» — это Филиппо Индзаги, главный тренер хозяев, против команды, с которой он выиграл несколько трофеев. Плюс, это встреча двух тренеров, которые примерно в одно время творили в сборной Италии и Серии А как игроки. Ну и конечно, это встреча многолетнего чемпиона с клубом, который вернулся в элитный дивизион. И именно последний тезис является ключевым — у «Юве» есть возможность поберечь некоторых лидеров после очередного матча в Лиге чемпионов.



Андреа Пирло уже отметил тот факт, что предстоящий тур пропустит Роналду, которому нужно отдохнуть. А это значит, что туринцы наверняка сыграют с парой форвардов — Мората-Дибала. Кстати, аргентинец в этом сезоне в Серии А пока не забивал. Мне кажется, время пришло, да и сила соперника позволяет. Думаю, матч будет результативный — в двух предыдущих матчах с участием этих команд, было забито три и более голов. Поэтому поставлю на тотал больше 2.5 гола и гол Дибалы".