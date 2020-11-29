«Рубин» — ЦСКА: прогноз Александра Аксёнова на матч 16-го тура чемпионата России

Комментатор Александр Аксенов дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Рубин» — ЦСКА.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.91.

«ЦСКА в очередной раз неудачно сыграл в Лиге Европы, а теперь надо перестроиться и показать качество в чемпионате России. Получится или нет, во многом будет зависеть от кадровых возможностей армейцев — все-таки на протяжении некоторого времени у Виктора Гончаренко не было возможности использовать Фернандеса, Кучаева, Дзагоева и Карпова. Кто-то из этой группы наверняка вернется и это добавит ЦСКА крепости. Однако игра на два фронта, перелеты и эмоции от неудачи в ЛЕ вряд ли позволят показать все лучшее.



У «Рубина» также в последнее время отсутствовали некоторые важные персоны. Не было Кварацхелии, Деспота, Хвана и Уремовича, и это очень серьезные потери. Именно по этой причине после хорошего отрезка казанцы дважды проиграли, «Химкам» и «Ростову». Кто-то обязательно вернется, а значит «Рубин» должен прогрессировать.



В общем, казанцы и армейцы идут одной дорогой, но не думаю, что даже возвращение группы игроков даст моментальный эффект. Думаю, и те и другие в первую очередь оттолкнутся от обороны, а значит матч может выйти не самым результативным. Поставлю на тотал меньше 2.5 гола».