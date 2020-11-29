«Ак Барс» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Казани

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Ак Барс» — «Северсталь».

Ставка: победа «Ак Барса» за 1.38.

«Скажем прямо: «Северсталь» сама виновата в том, что в итоге ей предстоит разбираться в «Витязем», кому из них в итоге играть в первом раунде плей-офф (только в первом, потому что ни ЦСКА, ни СКА ни тому, ни другому не пройти по определению). В принципе, тренерский штаб череповчан поступил абсолютно правильно, сделав ставку на начальный этап сезона. Но теперь все расставляются по своим местам, и место у северян привычно невысокое.



Конечно, с одной стороны, «Северстали» деваться некуда, и надо биться за очки везде, включая Казань. С другой, так ли нужно расшибаться здесь, а потом еще в Ярославле, в доску, если впереди череповчан ждут два матча с рижским «Динамо», и уж там-то очки терять нельзя никак. От того, какое решение в итоге примет Андрей Разин, зависит, конечно же, не имя победителя казанского матча. Он, в принципе, известен. «Северсталь» мало того, что очень тяжко играет с «Ак Барсом», так еще на следующий сезон будет отмечать десятилетие последней победы в Казани. От того, станут ли северяне «закусываться», зависит исключительно результат: либо их будут ломать через колено, либо насыпят им «полную авоську».



Что же касается имени победителя, то оно ясно всем. «Ак Барс» не просто должен выиграть, а должен сделать это без особых проблем и в основное время. А вот с какой разницей, это и решать Разину».