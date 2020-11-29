«Торпедо» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Торпедо» — «Металлург» Мг.

Ставка: победа «Металлурга» за 2.40.

«Для того, чтобы разобраться, что нас ждет в Нижнем Новгороде и правильно спрогнозировать результат, сперва надо разобраться, что же произошло с «Магниткой» в ее предыдущем матче? Даже не во всем матче, а во второй его половине. Потому что в первой магнитогорцы «горели» дома падшему «Нефтехимику» со счетом 1:4. Гореть «минус 3» нынешнему «Нефтехимику», да еще на глазах своих болельщиков – это, конечно, полный зашквар, но для сегодняшней «Магнитки» это уже почти стало повседневной реальностью. Но дальше-то хозяева понеслись, и у них вдруг все стало получаться, как у настоящей «Магнитки».



Теперь вопрос: какая «Магнитки» приехала в Нижний Новгород? Настоящая или та, что была в первой половине матча с «Нефтехимиком» и к которой мы, к сожалению, потихоньку начали привыкать? Если настоящая, то я своим землякам-автозаводцам сочувствую, и не поставлю в этом матче на них ржавой полушки. Если же вторая половина предыдущего матча была для «Магнитки» этаким «последним выдохом господина Пэже», то нижегородцы возьмут их голыми руками.



Я все-таки склоняюсь к первому варианту. Ну, не может такой клуб, как «Магнитка», так долго болтаться на уровне городской канализации. Когда-то он должен вернуться на круги своя, причем в пределах текущего сезона, и, вполне возможно, «Нефтехимик» очень удачно подставил уральцам в этом вопросе спину.



Поэтому прогнозирую победу гостей, небольшую, но в основное время. А на «Торпедо», как и обещал, не ставлю и гривенника».