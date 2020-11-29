«Рубин» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч 16-го тура РПЛ в Казани

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» — ЦСКА в 16-м туре Российской премьер-лиги сезона-2020/2021.

Ставка: тотал меньше 3 мяча за 1.50.

«Слуцкий против ЦСКА — это всегда интересно. Ну, и мы знаем, какие проблемы сейчас у «Рубина». Да, вернулся Старфельт после того, как переболел коронавирусом. Вроде бы и Хван в заявке на матч. Но нет по-прежнему Хвичи, Уремовича, Деспотовича. И мы видели по последнему матчу с «Ростовом», насколько тяжело дается «Рубину» игра в атаке и создание опасных голевых моментов.



ЦСКА, конечно, обладает более длинной скамейкой, более разнообразной. Но мы помним, что «Рубин» выиграл в первом круге благодаря прекрасному удару Макарова. Многие тогда это восприняли как неожиданный результат. Сейчас ЦСКА, будучи лидером РПЛ, пытается играть на два фронта. Но в Лиге Европы ничего не получается — какой-то заколдованный турнир. Вроде бы и моменты создаются, но реализация подводит.



Думаю, сейчас Слуцкий понимает, что против этого ЦСКА раскрываться ни в коем случае нельзя. Да, ЦСКА играл в четверг, а матч воскресный — через два дня на третий. Но играть в открытую с этим ЦСКА, учитывая нынешний кадровый состав «Рубина», вряд ли стоит, можно поплатиться. «Рубин» будет ждать и терпеть, как это было с «Ростовом», с «Химками». Но в обоих случаях Слуцкий признал, что индивидуальные ошибки привели к плачевному результату. Если здесь «Рубин» не допустит ошибок, то может не проиграть.



Я думаю, что «Рубин» сделает основной акцент на оборону. «Тотал меньше 3 мячей» — мой прогноз за 1.50. Можно рискнуть и сыграть «тотал меньше 2.5 мяча» за 1.84».