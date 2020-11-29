«Наполи» – «Рома»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Италии в Неаполе

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Серии А «Наполи» – «Рома».
Ставка: тотал больше 3 мяча за 1.90.
«У этих команд сейчас ожидаемое расположение в таблице. Идут они в первой шестерке. Так, «Наполи» и занимает эту шестую строчку. Правда, несколько команд ниже он обгоняет только по дополнительным показателям. Поэтому за несколько туров ситуация на этом участке таблицы может измениться.
В последнее время «Наполи» иногда начал проигрывать. Только он, казалось, набрал ход. Но затем в двух матчах неаполитанцы проиграли двум клубам выше в чемпионате – «Милану» и «Сассуоло». В остальных матчах команда Гаттузо играет довольно уверенно и побеждает.
Но в этой игре ей предстоит встретиться с третьей по силе на данный момент командой Италии. «Рома» сейчас также находится в хорошей форме. Она как раз-таки давно не проигрывала, что позволило ей забраться выше «Ювентуса» и «Интера». До лидирующего «Милана» римлянам нужно набрать всего три очка.
Последние матчи выдались у этой команды легко. Соперники попадались слабые. Но вот несколько туров назад играла «Рома» с «Миланом», который на тот момент имел очень длинную серию побед. Команда Фонески смогла не только не проиграть миланцам, но еще и навязать им борьбу, сыграв в итоге вничью. Таким образом, «Рома» доказала, что готова играть против сильных команд.
Стоит упомянуть, что обе команды также играют в Лиге Европы. Так что по усталости они примерно равны. Также обе команды в этом еврокубке успешно выступают. «Рома» вот по итогам четвертого тура гарантировала себе выход в плей-офф. А «Наполи» хоть и победил в трех турах ЛЕ подряд, но на выход из группы еще не наиграл. Его там преследуют «АЗ» и «Реал Сосьедад».
В общем, я жду яркой игры. Встречаются две команды, которые умеют и любят атаковать. Обе пытаются подняться выше в таблице, догнать соперников. Думаю, нас ждет много голов в этом матче. Предлагаю поставить на тотал забитых мячей больше 3 за 1.90».
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