«Челси» – «Тоттенхэм»: прогноз Романа Павлюченко на матч 10-го тура АПЛ в Лондоне

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-Лиги «Челси» – «Тоттенхэм».
Ставка: победа «Тоттенхэма» за 3.78.
«Челси» и «Тоттенхэм» выиграли последние пять матчей. В воскресенье вечером они завершат футбольный день в Англии.
«Аристократы» набрали прекрасные кондиции и заслуженно идут третьими в английской Премьер-Лиге. Они выиграли шесть последних матчей, причем за восемь игр пропустили лишь дважды. В Лиге Чемпионов у них тоже всего лишь одна осечка в противостоянии с «Севильей» (0:0).
Безусловно, лондонцы оставляют приятное впечатление от своих результатов, но я думаю, что сегодня они наконец-то допустят осечку. Да, в борьбе и с минимальным счетом, однако такую серию держать на протяжении длительного времени невероятно сложно, тем более на столь высоком уровне.
«Шпоры» с одним поражением в копилке лидируют в турнирной таблице, пропустив лишь однажды за четыре тура. В предыдущий уик-энд они обыграли всухую «Манчестер Сити» (2:0). В Лиге Европы виктория над «Лудогорцем» (4:0) позволила набрать девять баллов.
На мой взгляд, гости выиграли пять последних матчей не просто так. Они действительно очень круто выступают в этом сезоне и постараются набрать максимум очков, пока идет игра. Жду сегодня от них победу в важнейшнем противостоянии".
- 29 ноября 2020
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