«Милан» – «Фиорентина»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Серии А «Милан» – «Фиорентина».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.21.

«В последнее время не так стабильно играет команда Пиоли, в сравнении с началом сезона. В последних турах было у нее несколько ничьих. Причем ничейный результат с «Ромой» еще можно объяснить. Там была упорная борьба, римляне сражались до конца. Но вот через несколько туров вторая ничья с «Вероной» — уже вызывает вопросы.



В этом плане очень не вовремя выбыл из строя Ибрагимович. В целом, этого можно было ожидать, учитывая график европейских команд. Многие молодые игроки травмируются. А 39-летний форвард уж точно был близок к повреждению. Благо в скором времени вечно молодой швед уже должен вернуться на поле.



С отсутствием Ибрагимовича встает вопрос об атаке. Именно Златан был главной ударной силой клуба, часто решал исход встречи, находился в нужное время в нужном месте. Смогут ли миланцы перестроить свой футбол под игру без лидера? Ответ частично мы получили в ответном матче с «Лиллем». Сейчас у Пиоли сложная задача — перестроить тактику команды. Возможно, игра с «Фиорентиной» на этих выходных — как раз кстати.



«Фиалки» ничего особенного в этом сезоне не показывают. Они идут ближе к зоне вылета на 15-м месте. Эта команда чередует ничьи с поражениями, изредка выигрывая. Иногда «Фиорентина» много забивает. Так, например, смогли они настрелять три мяча «Интеру» в начале сезона, все равно проиграв по итогу – 3:4. Через пару туров мощно обыграла она «Удинезе» со счетом 3:2.



Но в остальных матчах клуб из Флоренции не показывает каких-то особых результатов. Поэтому в матче с лидером чемпионата эта команда вряд ли будет пытаться прыгнуть выше головы. Ведь, скорее всего, это у нее не получится. Станут играть «фиалки», отталкиваясь от «Милана», вторым номером.



Я считаю, что матч будет небогатым на голы. «Милан» сейчас ищет себя без Ибрагимовича в обойме. Также нет у него уже права на поражение. Соперники снизу подбираются вплотную. Все-таки, учитывая последние матчи миланцев и их настрой, не исключаю я и ничью.



В общем, гадать здесь точный результат не стану. Буду надеяться на легкую победу «Милана». Но предложу поставить на более гарантированную ставку, по моему мнению. Думаю, тотал голов в этом матче будет меньше 2.5. Не жду я от этих команд россыпи голов и опасных моментов».