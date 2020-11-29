«Рубин» — ЦСКА: прогноз Александра Бубнова на матч 16-го тура чемпионата России
Экс-игрок «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 16-го тура чемпионата России «Рубин» — ЦСКА, который состоится 29 ноября в Казани.
Ставка: победа ЦСКА за 2.15, тотал матча меньше 2.5 гола за 1.87.
«Хотя армейцы в большинстве не смогли дожать «Фейенорд», а до этого потеряли очки с «Сочи», у ЦСКА более сбалансированная команда, которой очень важно удержаться на первом месте. Казанцы в прошлом туре играли без нескольких ключевых футболистов. Похоже, далеко не все из них вернутся в строй. Потому тут у подопечных Виктора Гончаренко отличные шансы набрать три очка и сохранить первую строчку в турнирной таблице. Ставлю на победу гостей. Скорее всего, нерезультативную».
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