Майк Тайсон — Рой Джонс: прогноз Григория Дрозда на бой 29.11.2020

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии WBC Григорий Дрозд прокомментировал предстоящий выставочный поединок Майка Тайсона с Роем Джонсом — младшим.

Ставка: тотал больше 6.5 раунда за 1.80.

«Каждый из нас и кто знаком со спортом знает этих боксёров. Огонь внутри — черта характера, без него они бы не стали чемпионами. Они прошли через огромное количество лагерей. Загнать себя в те условия, в которых был раньше, означает смелость, силу и мотивацию. Нас ждёт легендарное и историческое событие», — сказал Дрозд.



Напомним, 54-летний Тайсон и 51-летний Джонс проведут выставочный поединок. Бой будет состоять из восьми раундов по две минуты.



В послужном списке Тайсона 58 боёв, 50 из которых он выиграл. Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел девять поражений.