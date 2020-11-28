Тайсон — Джонс: прогноз Андрея Рябинского на бой 29 ноября 2020 года

Глава промоутерской компании, представляющей интересы Александра Поветкина и Дмитрия Бивола, Андрей Рябинский поделился мнением о предстоящем показательном бое бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Майка Тайсона и экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Роя Джонса.

Ставка: тотал больше 6.5 раунда за 1.80.

«Очень крутые парни, лучшие в мире боксёры, которые навсегда останутся не просто в истории бокса, а в целом в истории. И они организовывают этот поединок для внимания и сбора денег, чтобы что-то заработать. Но это не история какого-то кровавого противостояния, все должны понимать.



Понимаем, что это показательный поединок. Наверняка там будет элемент благотворительности. Но к реальным сражениям и спорту, когда определяются чемпионские претензии, рейтинги… Это не совсем то же самое. Но всё равно это интересно».