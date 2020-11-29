«Ак Барс» — «Северсталь»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Северсталь».

Ставка: ничья за 5.68.

«В этом сезоне видим «Северсталь» как небогатую, но хорошо организованную команду, способную на сюрпризы. Там все очень грамотно по всем линиям, хорошо мотивированы игроки, отличный тренерский штаб и главное, «Северсталь» преподносит сюрпризы.



Проиграли дома СКА, но вели 2:0 и превзошли соперника по броскам со счетом 40-23. Победили дома «Витязь» (2:1). Грохнули «Металлург» в Магнитогорске (4:1). Справились с «Динамо» в Москве (3:2 по буллитам). То есть я бы не стал недооценивать «Северсталь».



Но понятно, что «Ак Барс» круче по составу и статусу, идет первым в Восточной конференции и вторым во всей лиге. Это не просто так. Хотя два последних матча получились натужными. 0:3 от «Авангарда» в Москве. 3:2 по буллитам с «Металлургом».



Учтем и то, что «Северсталь» уже принимала «Ак Барс» в Череповце и выиграла со счетом 3:2 в овертайме.



Ставить на победу «Ак Барса» глупо, потому что очень маленький кэф. Поэтому давайте рискнем с ничьей в основное время (кэф 5.68), потому что «Северсталь» способна преподнести сюрприз и не проиграть так сразу фавориту в Казани. У них уже было дополнительное время, история может повториться».