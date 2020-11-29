«Спартак» — «Ротор»: прогноз Константина Генича на матч 16-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Ротор».

Ставка: победа «Спартака» + тотал меньше 3.5 мяча за 1.99.

«Спартак» принимает одного из аутсайдеров. Но мы помним, как тяжело было москвичам в Волгограде. Там было огромное количество моментов у ворот Максименко. Где-то «Спартаку» откровенно повезло, спас Максименко. Сам «Спартак» забил с пенальти, который реализовал Бакаев.



«Спартак» по матчу с «Динамо» не очень убедил, хотя были хорошие отрезки. Но то «Динамо», которое на ходу, а сейчас приезжает «Ротор». У него неплохой подбор игроков, но если «Спартак» сыграет правильно, не будет недооценивать соперника, то все должно быть нормально. Если он на что-то серьезное претендует, то должен сыграть внимательно и сконцентрированно.



Отсутствие Соболева — определенная проблема. Отсутствие Айртона в обороне — тоже проблема. Придется Тедеско голову поломать, кем его заменить, кого выпустить на левый фланг.



Если «Спартак» претендует на что-то серьезное, разбрасываться очками дома против такого соперника, как «Ротор», он не имеет права. Вряд ли стоит ждать сверхрезультативной игры. Внизу у «Спартака» может быть преимущество, потому что вверху у «Ротора» Гогуа и Кверквелия, которые снимут верх. Есть еще и Байрыев. «Ротор» играет в три центральных защитника. Понсе, Ларссон, Кокорин, тот же Мозес что-то постараются придумать впереди, при этом «Спартак» должен аккуратно сыграть в обороне. Тогда «Спартак» выиграет, пусть и не в очень результативном матче, как это было в Волгограде.



Мой прогноз — «победа «Спартака» и тотал меньше 3,5 мяча» за 1.99. Что-то вроде 2:1 допускаю в этом матче — в пользу «Спартака».