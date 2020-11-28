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«Рубин» — ЦСКА: прогноз Дениса Казанского матч 16-го тура РПЛ

«Рубин» — ЦСКА: прогноз Дениса Казанского матч 16-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Рубин» — ЦСКА.

Ставка: «обе забьют — нет» за 2.01.

«Тяжелый матч для команды Виктора Гончаренко. После мучений в Лиге Европы надо бы вроде уйти в отрыв в России. Но этого не происходит. ЦСКА тяжело, пока не стали играть как следует новички этой команды. В общем, для этих ребят все будет очень-очень непросто.

Даже несмотря на отсутствие больших футболистов у “Рубина” (по-прежнему нет Уремовича и Деспотовича), Леонид Слуцкий придумает мастер-план для этой игры.

Мы видим, что у ЦСКА есть трудности с реализацией. Так что мучения за один день не прекратятся. Тем более, “Рубин” явно будет играть с глубокой защитой.

Думаю, будет низовая игра. Я бы сделал “обе забьют — нет”.

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