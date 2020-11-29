«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 11-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Реал Сосьедад» — «Вильярреал».

Ставка: «Вильярреал» не проиграет и обе команды забьют за 2.59.

«У «Реала Сосьедад» серия из шести побед, из которых четыре — крупные. «Вильярреал» не проигрывает уже на протяжении семи туров подряд. За это время одержал четыре победы при трех ничьих.



Самое важно, что здесь надо учитывать, это то, что обе команды в четверг играли в Лиге Европы. Причем играли выездные матчи, а долго лететь пришлось особенно «Вильярреалу», который играл в Израиле. Но там команда Унаи Эмери играла не в оптимальном составе. Часть лидеров не выходила на поле, а некоторые даже не полетели на игру. «Вильярреал» сэкономил достаточно сил. Есть шансы, что в этом матче «Вильярреал» может не проиграть.



Букмекеры оценивают шансы на победу «Сосьедада» и непроигрыш «Вильярреала» примерно как равные. Но у «Сосьедада» был тяжелый матч в Голландии с «АЗ», где зафиксировали ничью. Сил потратили много, причем играл оптимальный состав. Если выйдут те же самые футболисты, то они будут уставшие, если выйдут другие, то они будут не так хороши, как основные. Поэтому, мне кажется, что здесь резонно поставить на «Вильярреал».



Самая главная ставка, которая напрашивается — это голы обеих команд. Группы атаки, что у «Реал Сосьедада», что у «Вильярреала» очень мощные. У хозяев поля есть Оярсабаль, Уильям Хосе, Порту. У «Вильярреала» прекрасная атака в лице Морено, Алькасара, правда, его участие еще под вопросом. Есть Карлос Бакка. Есть группа великолепных атакующих полузащитников.



Мне кажется, что самая напрашивающаяся ставка — это обе команды забьют. На обе забьют коэффициент 1.65, но я добавлю одно свое ожидание и получу высокий коэффициент 2.59. Моя единственная ставка на эту игру — «Вильярреал» не проиграет и обе команды забьют».