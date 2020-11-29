«Арсенал» – «Вулверхэмптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 10-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» – «Вулверхэмптон».

Ставка:

«И вроде бы «Вулверхэмптон» выправил результаты (всего одно поражение в последних шести турах), то все-таки в сравнении с собой прошлого сезона, нынешняя команда выглядит куда более блекло. В первую очередь в атаке. Думаю, главная причина – Адама Траоре. Его сумасшедшей реактивности и заряженности при каждой атаке явно не хватает. Похоже, он так до конца и не сумел восстановиться, и это все сказывается на его игре. Да и не только на его – ведь все атакующие действия команды уже достаточно долго были заточены на нем.



«Арсенал», кажется, постепенно проседает, видимо не выдерживает график. Атака не выглядит столь же ярко и эффективно, как в начале сезона, центр поля теряет мощь, а это сказывается на обороне и давлении на ворота. В двух последних матчах «канониры» позволили «Астон Вилле» и «Лидсу» нанести 40 (!) ударов по своим воротам. Сами пробили примерно в два раза меньше и ни разу не забили.



Еще один интересный факт – ни в одном из последних пяти матчей «Арсенала» в АПЛ не забивали обе команды.



Предположу, что в не самом результативном матче гости здесь как минимум не проиграют».