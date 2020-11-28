«Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч 10-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 10-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Челси» — «Тоттенхэм».



Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.46, ничья за 3.56.



«Всегда нелегко прогнозировать матчи с участием команд, находящихся на ходу. У «Челс» уже шесть побед подряд, но справедливости ради надо уточнить, что среди этих шести соперников только «Краснодар» оказал какое-то сопротивление, даже несмотря на крупное поражение. Остальные соперники серьезного сопротивления не оказали. По-настоящему серьезные испытания команде Лэмпарда только предстоят. Только после них можно будет судить об истинной силе строящийся команды.



Что касается «Тоттенхэма», то я слишком много раз хвалил его за последнее время, но он этого заслуживает. У «Тоттенхэма» пять побед подряд, а если не считать единственного за последние месяцы поражения в Лиге Европы, где «Тоттенхэм» играл вторым составом, то уже 15 или 16 матчей «Тоттенхэм» не проигрывает. Все работает у Моуринью, отличная середина поля в составе трех мощных центральных полузащитников – Ндомбеле, Сиссоко и Хойберг. Приятно посмотреть на то, как команда движется, как она работает без мяча, все выгрызает в центре поля и грамотно проводит контратаки. При этом, команда практически никогда, встречаясь с равными соперниками, мячом не владеет больше соперника.



Первое, на что здесь стоит обратить внимание, это на владение мячом. Почти не сомневаюсь, что «Челси» будет владеть мячом больше. Думаю, что в районе 56-57 процентов будет тотал «Челси». Соответственно, предлагаю здесь поставить тотал больше. «Челси» будет владеть мячом больше, независимо от того, как будут изменяться счета.



Стоит поставить и на то, что при тотале меньше 3.5 мячей «Тоттенхэм» не проиграет. Мне кажется, что это на данный момент более готовая команда, способная играть с любыми соперниками, более тактически вариативная и грамотная.



На закуску, думаю, шансы на ничейный исход выше среднестатистических, поэтому если на такое событие предлагается коэффициент в районе 3.60, то стоит им воспользоваться».