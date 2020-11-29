«Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч 10-го тура чемпионата Англии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.98.

«Довольно любопытно, что у “Тоттенхэма” всего лишь одна победа за 20 лет на “Стемфорд Бридж”. Это удивительный результат с учетом того, как часто команды пересекаются. Но что есть, то есть. В прошлом году у “Челси” был дубль против “шпор”. Но в этом году будет тяжело.



Конечно, мы должны обратить внимание на то, что “Челси” 10 матчей не проигрывает — это круто. 6 побед подряд — совсем здорово. Да, у них уже хорошая химическая формула в атаке. В обороне с приходом Менди тоже порядок.



Но Жозе Моуринью куда искушеннее, чем Фрэнк Лэмпард. Ему будет чуть проще придумать план на эту игру. Кроме того, команда побеждает в 7 из 8 матчей. “Тоттенхэм” набрал мощь. Думаю, будет очень сложный поединок для “Челси”. И определенно обе забьют в этой встрече. Но мне кажется, это не ограничится результативной ничьей, кто-то должен победить и будет веселая игра.



Можем сыграть «обе забьют» и ТБ (2.5)».