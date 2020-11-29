«Саутгемптон» – «МЮ»: прогноз Артура Петросьяна на матч 10-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 10-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Саутгемптон» – «Манчестер Юнайтед».

Ставка: «Саутгемптон» не проиграет за 1.88, тотал меньше 3 мяча за 1.63.

«Саутгемптон» не проигрывает уже семь матчей, а в пяти из них победил. «Святые» здорово смотрятся, и даже потеря главной атакующей силы Данни Ингса особо пока не сказывается на игре команды.



В матче с «МЮ» главное, чтобы уверенность не переросла в самоуверенность. Это случилось, например, в игре с «Тоттенхэмом», проигранной 2-5. Думаю, Сульшер построит игру примерно так же, как Моуринью. Ведь если «Юнайтед» будет пытаться действовать от себя, позиционно атаковать, заигрываться, то «Саутгемптон» этим будет пользоваться, и каждая потеря мяча может стоить манкунианцам дорого.



И наоборот, если «Саутгемптон» будет атаковать большими силами, то этим будет пользоваться «МЮ», ведь главная сила нынешней команды Сульшера в быстрых и разительных контратаках.



Думаю, нас ждет середина — гости отдадут мяч, будут играть от соперника. Который, в свою очередь, не будет действовать слишком авантюрно, понимая опасность этой затеи".