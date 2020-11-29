«Сельта» — «Гранада»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 11-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Сельта» — «Гранада».

Ставка: тотал больше 2 гола за 1.69.

«Сельта» докатилась до последней строчки в турнирной таблице. Дебют нового главного тренера Эдуардо Коудета обернулся в прошлом туре проигрышем (2:4) в матче с «Севильей». Теперь небесно-синие являются в букмекерской линии уже явным фаворитом матча с «Гранадой», которая идет на шестом месте, но вынуждена тратить силы для борьбы на два фронта. Дела в Лиге Европы идут у «Гранады» хорошо – 10 очков в четырех матчах, однако красно-белые еще не обеспечили себе выход в следующий раунд и на следующей неделе сыграют решающий матч с прямым конкурентом – ПСВ. Мне кажется, что «Сельта» может воспользоваться напряженным графиком матчей «Гранады». Однако так кажется не только мне, и коэффициенты на «Сельту» недостаточно высоки.



Поэтому в поиске оптимальной ставки лучше зайду через ожидание высокой результативности в матче. Ведь «Сельта» пока с новым тренером успела сыграть тотал больше 5.5 голов! В обороне много провалов, зато линия атаки у «Сельты» мощнейшая – Яго Аспас, Нолито, Санти Мина, Денис Суарес… У «Гранады» же постепенно набирают формы после изоляции из-за коронавируса ключевые фигуры в атаке – Пуэртас и Сольдадо. Так что верю в голы. А коэффициент даже на тотал больше 2,0 весьма велик – 1.69".