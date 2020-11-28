«Арсенал» — «Зенит»: результат матча 16-го тура РПЛ и сыгравшие коэффициенты букмекеров

28 ноября состоялся матч «Арсенал» — «Зенит». Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась вничью — 0:0.



Нападающий «Зенита» Артём Дзюба вышел на эту встречу с капитанской повязкой. Напомним, форвард лишился капитанской повязки в клубе и сборной России после скандала с появлением интимного видео.



Встреча проходила в обоюдной борьбе — обе команды имели шансы на забитый мяч. Судьёй были предупреждены игроки тульского «Арсенала» — полузащитники Александр Ломовицкий, Кингз Кангва и Георги Костадинов, а также нападающий Кирилл Панченко. В составе «Зенита» жёлтую карточку получил полузащитник Вильмар Барриос. Под занавес встречи нападающий «Зенита» Артём Дзюба попросил замену, вместо него на поле вышел форвард Даниил Шамкин.

Букмекеры считали фаворитом гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.59. Успех тульского клуба оценивался букмекерами в 6.35. Ставки на ничью принимались с коэффициентом 4.20. 1000 рублей принесла бы 4200 рублей.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.05, «обе забьют — нет» — за 1.90, а точный счёт 0:0 — за 9.00.