«Рубин» — ЦСКА: эксперты оценили шансы команды Гончаренко оторваться от «Зенита» на 3 очка

29 ноября «Рубин» и ЦСКА встречаются в матче 16-го тура РПЛ. Начало матча — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
В случае победы москвичи оторвутся от «Зенита» на три очка.
Букмекеры считают фаворитом гостей. Поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех «Рубина» оценён букмекерами коэффициентом 3.54. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.55.
Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Рубин» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.85, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20.
- 29 ноября 2020
-
09:05
-
09:00
-
08:55
-
08:50
-
08:40
-
08:37
-
08:30
-
08:20
-
08:10
-
08:00
-
07:50
-
07:40
-
07:30
-
07:22
-
07:12
-
07:00
-
03:45
-
03:15
-
01:45
- 28 ноября 2020
-
23:00
-
22:30
-
22:00
-
21:59
-
21:56
-
21:45
-
21:30
-
21:28
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:40