«Рубин» — ЦСКА: где будет трансляция матча, во сколько начало, статистика

29 ноября «Рубин» и ЦСКА встречаются в матче 16-го тура РПЛ. Начало — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
В случае победы москвичи оторвутся от «Зенита» на три очка.
Букмекеры считают фаворитом гостей. Поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех «Рубина» оценён букмекерами коэффициентом 3.54. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.55.
Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Рубин» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.85, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20.
- 29 ноября 2020
-
13:30
-
13:20
-
13:10
-
13:00
-
12:50
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:10
-
12:00
-
11:55
-
11:50
-
11:40
-
11:30
-
11:20
-
11:10
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:40
-
10:30
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:05
-
09:00
-
08:55
-
08:50
-
08:40
-
08:37