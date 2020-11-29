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«Рубин» — ЦСКА: смотреть онлайн, какой канал покажет, трансляция матча РПЛ

«Рубин» — ЦСКА: смотреть онлайн, какой канал покажет, трансляция матча РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

29 ноября «Рубин» и ЦСКА встречаются в матче 16-го тура РПЛ. Начало встречи — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

В случае победы москвичи оторвутся от «Зенита» на три очка.

Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей. Поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех «Рубина» оценён букмекерами коэффициентом 3.54. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.55.

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Рубин» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.85, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20.

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