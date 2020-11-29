«Спартак» — «Ротор»: трансляция матча, смотреть онлайн, какой канал покажет
29 ноября «Спартак» и «Ротор» встречаются в матче 16-го тура РПЛ. Начало матча — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех «Ротора» оценён букмекерами коэффициентом 10.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.30.
Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Спартак» — «Ротор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.12, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20.
«Спартак» — «Ротор». Прогноз: Тедеско ждут проблемы. Аутсайдер РПЛ поможет «Зениту» и ЦСКА
«Ротор» умеет настраиваться на «Спартак» и мало пропускает в последнее время.
- 29 ноября 2020
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:10
-
17:00
-
16:55
-
16:50
-
16:40
-
16:30
-
16:20
-
16:00
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:30
-
13:20
-
13:10
-
13:00
-
12:50
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:10
-
12:00
-
11:55
Партнерский контент