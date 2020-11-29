«Челси» — «Тоттенхэм»: трансляция матча, смотреть онлайн, статистика
29 ноября состоится матч 10-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало матча — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех гостей оценён букмекерами в 3.74. А ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.58.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18 Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.68, гол Тимо Вернера идёт за 2.45, а гол Гарри Кейна — за 2.65.
- 29 ноября 2020
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:50
-
18:40
-
18:30
-
18:29
-
18:20
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:10
-
17:00
-
16:55
-
16:50
-
16:40
-
16:30
-
16:20
-
16:00
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:30
-
13:20
-
13:10
Партнерский контент