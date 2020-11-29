«Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз Ровшана Аскерова на матч 10-го тура АПЛ

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм».
Ставка: победа «Тоттенхэма» за 3.55, тотал больше 2.5 мяча за 1.77.
«Лидер чемпионата в гостях на «Стэмфорд Бридж». Бывший игрок будет испытывать своего бывшего тренера на прочность его лидерских амбиций. В прошлом сезоне Лэмпард выдержал экзамен у своего бывшего босса и обыграл «Тоттенхэм». В этом сезоне Моуринью усилился и готов сражаться за титул.
На этот раз «Челси» перед экзаменом, похоже, на спаде. Победа над «Бернли» и ничьи с «Арсеналом» и «Лестером», поражение от Сульшера. А вот Моуринью, похоже, в самом соку. И его 2:0 с «Манчестер Сити» — серьёзная заявка на продолжение банкета на вершине АПЛ.
И лёгкий разгром «Лудогорца» в ЛЕ за три дня до встречи с «Челси» — ещё одно подтверждение, что Моуринью вернулся всерьёз и собирается выигрывать трофеи».
- 29 ноября 2020
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