«Химки» — «Краснодар»: результат матча 28.11.2020 и сыгравшие прогнозы букмекеров

«Химки» принимали «Краснодар» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол забил форвард Мохамед Конате. Полузащитник «Химок» Денис Глушаков с углового навесил к ближней штанге, где собралась настоящая куча мала. Из этого скопления футболистов обеих команд удачнее всех выпрыгнул Конате и головой отправил мяч в ближний угол ворот.
Букмекеры считали фаворитом гостей: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.05. Успех подмосковного клуба оценивался букмекерами в 3.80, 1000 рублей принесла бы 3800 рублей. Ставки на ничью принимались с коэффициентом 3.72.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.01, «обе забьют — нет» — за 2.15. Победа хозяев всухую оценивалась коэффициентом 8.00.
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