«Ростов» — «Динамо»: какой счёт, как сыграли 28 ноября, какие ставки и прогнозы зашли

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» обыграл «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 4:1.
Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз оформил хет-трик, два мяча из трёх он забил с пенальти. Четвертый гол ростовчан в матче забил полузащитник Хорен Байрамян. Никола Моро с пенальти отыграл один мяч.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В бригаду входили ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).
Поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 3.04, 1000 рублей принесла бы 3040 рублей.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 2.49, «обе забьют» — за 2.12, пенальти — за 2.45.
- 28 ноября 2020
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