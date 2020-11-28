«Ростов» — «Динамо»: какой счёт, как сыграли 28 ноября, какие ставки и прогнозы зашли

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» обыграл «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 4:1.



Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз оформил хет-трик, два мяча из трёх он забил с пенальти. Четвертый гол ростовчан в матче забил полузащитник Хорен Байрамян. Никола Моро с пенальти отыграл один мяч.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В бригаду входили ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).

Поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 3.04, 1000 рублей принесла бы 3040 рублей.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 2.49, «обе забьют» — за 2.12, пенальти — за 2.45.