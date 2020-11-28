«Ахмат» — «Локомотив»: результат матча 28 ноября и сыгравшие коэффициенты букмекеров

«Ахмат» принимал «Локомотив» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и завершилась вничью со счётом 0:0.



Команды имели опасные моменты и суммарно 36 раз ударили по воротам, однако никому не удалось открыть счёт. По владению мячом у команд практически паритет — 49% на 51%. За встречу игрокам было показано пять жёлтых карточек.



«Ахмат» и «Локомотив» имеют одинаковое количество очков (25) по итогам 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Грозненцы — на 6-м месте в турнирной таблице, «железнодорожники» — на 7-м.

Букмекеры отдавали предпочтение хозяевам: поставить на победу грозненцев можно было с коэффициентом 2.40. Успех московского клуба оценивался в 3.42. Ставки на ничью принимались с коэффициентом 3.20. С 1000 рублей можно было выиграть 32000 рублей.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 1.78, «обе забьют — нет» — за 1.90. На точный счёт 0:0 предлагали поставить за 7.50.