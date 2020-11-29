«Барселона» — «Осасуна»: прогноз Константина Генича на матч 11-го тура чемпионата Испании

Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Осасуна».

Ставка: Гризманн забьёт за 2.15.

«Матч ранний в воскресенье. «Барса» так рано играть играть не привыкла, но ей нужно выправлять положение. Сейчас настоящий хаос в структуре работы «Барселоны». После того, как ушел Бартомеу, сейчас безвластие у каталонского клуба. Там непонятно — команда банкрот или нет, когда будут выборы. В чемпионате «Барселона» идет на 13-м месте, причем с «Осасуной» они вровень. Но у «Осасуны» на один матч больше, а очков по 11. По 9 мячей команды пропустили. Правда, «Барселона» забила 15, а «Осасуна» всего 8.



После поражения от «Атлетико» «Барсе» нужно постараться как-то реабилитироваться. Играет она дома, многие футболисты отдохнули — не ездили в Киев. Но даже без лидеров «Барселона» во втором тайме молодую киевскую команду размазала и выиграла 4:0. Здесь ситуация другая, надо переключаться. Времени на восстановление более чем.



Можно было бы сыграть банальный гол Лионеля Месси. Но я выберу другую индивидуальную ставку — «гол Антуана Гризманна». Гризманн тут оправдывался. Сам Месси говорил, что у них есть конфликт. Гризманн всячески это отрицает, говоря, что Месси ему помогает во всем. В каждом матче у Гризманна есть моменты, и Куман пытается найти ему правильную позицию на поле, чтобы он приносил максимальную пользу. В каких-то матчах это получается у него весьма неплохо.



Помним, что в конце прошлого сезона «Барселона» дома проиграла «Осасуне» — 1:2. И после того матча она потеряла все шансы на продолжение борьбы за чемпионство. Надо брать реванш. Так что «гол Антуана Гризманна» за 2.15».