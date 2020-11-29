«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Вильярреал».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.94.

«Пожалуй, центральная афиша тура. И те, и другие играли в Лиге Европы в четверг. И те, и другие играли на выезде. «Реал Сосьедад» играл в Нидерландах с АЗ, ничья — 0:0. «Вильярреал» тоже сыграл вничью, но 1:1 с «Маккаби» из Тель-Авива.



В чемпионате Испании «Сосьедад» — первый, «Вильярреал» — третий. Между командами 4 очка. У «Сосьедада» серия из шести подряд победных матчей. У «Вильярреала» тоже все хорошо на дистанции. Если же учитывать статистику, то в четырех из последних пяти игр команды обменивались забитыми мячами и пробивали тотал больше 2,5.



У «Реал Сосьедада» большая проблема — отсутствие Давида Сильва. Он под вопросом. У него травма бедра. У «Вильярреала» Пако Алькасер под вопросом. Все остальные в строю. Так что жду атакующий футбол. И не верится, что «Сосьедад» на неделе сыграет два тухлых низовых матча.



«Обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» напрашивается, исходя и из статистики, и из уровня команд, и их стилистики. Коэффициент дают неплохой — 1.94. В прошлом сезоне в обоих матчах команды этот вариант пробивали. Почему бы не сделать это и сейчас, тем более команды идут в группе лидеров».