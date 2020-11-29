«Спартак» — «Ротор»: прогноз Виктора Гусева на матч 16-го тура чемпионата России в Москве

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Ротор».

Ставка: «Ротор» не забьёт за 1.94.

«Спартак» занимает третье место по итогам первого круга. Он снова играет дома, как и в предыдущем туре. «Спартак» выходит на поле после ничьей с «Динамо». «Ротор» на предпоследнем месте. Это другой полюс турнирной таблицы. В предыдущем туре он сыграл дома вничью с «Уралом» 0:0. Как вариант, ничья может рассматриваться и в этом матче.



Два поражения на выезде в последних семи турах потерпел «Ротор». При этом одержана одна победа и четыре ничьи. У красно-белых дисквалифицирован Айртон. Нет Соболева из-за перенесенной операции. У «Ротора» тоже из-за дисквалификации не будет Жигулева и Кожемякина. Зато возвращается важный для волгоградцев Макаров, дисквалифицированный в прошлом туре, и капитан Байрыев.



Надо сказать, что в матчах с участием «Спартака» часто забивают обе команды. Но здесь мы пойдем от противного. «Спартак» по матчам дома занимает всего лишь восьмое место, а вот в таблице по играм в гостях он лидирует. В семи из восьми последних матчей в чемпионате «Спартак» не проиграл. Одержано четыре победы и четыре ничьи.



Статистику можно повернуть любым боком, ведь в последних трех турах «Спартак» набрал всего два очка. Немного они откатились с первого места в турнирной таблице. На своем поле «Спартак» не проигрывает в восьми из девяти последних матчей.



«Ротор» не проиграл в трех из четырех последних игр. Одна победа и две ничьи. Если говорить о том, как волгоградцы играют на выезде, то в двух последних играх «Ротор» набрал четыре очка.



Да, «Ротор» — команда упертая. Он может дать бой «Спартаку» даже в Москве. Но все-таки у «Ротора» худшая атака в лиге. Мы, конечно, помним про два технических поражения, но в 15 матчах у них всего семь забитых мячей.



Буду отталкиваться от того, что «Спартак» играет дома. Вариант ничьей мы рассмотрели, но мой вариант будет другим. На матч «Спартак» — «Ротор» я бы поставил на то, что «Ротор» не забьет с коэффициентом 1.94".