«Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз Виктора Гусева на матч 10-го тура АПЛ

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм».

Ставка: обе забьют за 1.68.

«Игра в воскресенье — это большой соблазн поговорить на тему того, что обоих команды были матчи в еврокубках на неделе. „Челси“ играл во вторник, а „Тоттенхэм“ — в четверг. У „Тоттенхэма“ меньше было времени для отдыха.



Вы знаете, это преимущество в два дня нивелируется другими обстоятельствами. „Челси“, например, играл на французском поле „Ренна“ и одержал непростую победу 2:1. Жиру забил уже в добавленное время.



»Тоттенхэм" играл с болгарским «Лудогорцем» на своем поле. «Тоттенхэм» выпустил смешанный состав, дав отдых лидерам. Он легко победил 4:0. Поэтому на разницу во времени не стоит обращать большого внимания.



В матчах между этими клубами чаще всего забивается три или даже больше мячей. По статистике это будет игра лучшей атаки Премьер-лиги против лучшей обороны. «Челси» забил 22 мяча, а «Тоттенхэм» пропустил девять. Это все условно, ведь если посмотреть на разницу забитых и пропущенных, то у «Челси» это 22 к десяти, а у «Тоттенхэма» 21 к девяти.



Дуэт Сон и Кейн впереди у «Тоттенхэма» — разве это не лучшая пара нападающих в Лиге? Я вынужден согласиться. Сон забил девять, Кейн забил семь. Им с «Лудогорцем» дали отдохнуть. Отдохнул и основной голкипер Льорис.



Если говорить об обороне, то обратим внимание на ныне основного голкипера «Челси» — Менди. В последних пяти матчах он пропустил всего один мяч.



Обе команды с хорошей атакой, которая сможет взять верх над мощной обороной. Обычно забивается много мячей в этих матчах. Все это дает мне право и возможность как-то спрогнозировать количество голов в этой игре. В матче «Челси» — «Тоттенхэм», мне кажется, забьют обе команды".