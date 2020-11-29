«Наполи» — «Рома»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч Серии А

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Рома».
Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.72.
«Мне очень нравится и „Наполи“, и „Рома“. „Наполи“ поверил в Гаттузо, который далеко не взбалмошный тренер-крикун на бровке или тренер-мотиватор. Нет, он умеет руководить командой, здорово готовить ее к важным матчам, в том числе и тактическим. Что мы и увидели в игре с „Аталантой“, которую „Наполи“ просто раздраконил.
»Рома" поверила в Фонсеку. Играет в более атакующий футбол, более зрелищный, что и показывают последние результаты команды. Там что не матч, то верх и зрелищная игра. Иногда подводит реализация, но в целом то, как разнообразно и мощно атакует «Рома», впечатляет. «Наполи» рационален. Только в одном из девяти последних матчей был «верх» — на прошлых выходных неаполитанцы проиграли «Милану» 1:2.
Думаю, и в воскресенье будет достаточно голов — будет отсутствовать Бакайоко, который хорошо вписался в игру. Это сделает слабой опорную зону. Но в отличной форме Инсинье, Лозано. А у «Ромы» в потрясной форме Мхитарян. Не вижу причин, чтобы не забить обеим командам и устроить тотал больше 2.5. Мой прогноз — обе забьют + ТБ 2.5".
- 29 ноября 2020
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