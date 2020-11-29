«Наполи» — «Рома»: где будет трансляция, во сколько начало матча
29 ноября состоится матч 9-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Рома». Начало матча — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Наполи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.21. Успех «Рома» оценён букмекерами коэффициентом 3.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.92.
Букмекеры считают, что матч Серии А «Наполи» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.53, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.50.
- 29 ноября 2020
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