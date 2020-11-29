«Уфа» — «Тамбов»: прогноз Егора Титова на матч 16-го тура РПЛ 29.11.2020

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Уфа» — «Тамбов» в 16-м туре РПЛ.

Ставка: «Тамбов» не проиграет при тотале меньше 2.5 мяча за 2.11.

«У «Уфы» в этом сезоне всего одна победа в чемпионате. Добыта она была во втором туре, ещё при Евсееве. Смена Евсеева на Рахимова ничего не дала. Не получается что-то кардинально изменить и даже зарядить команду. На мой взгляд, «Уфа» по составу стала гораздо слабее, чем раньше. Плюс, из-за больших изменений сыгранность пропала. Это ещё один так называемый финал для «Уфы» — игра с прямым конкурентом. Если и тут не выиграть, то выбраться со дна будет уже почти невозможно.



У «Тамбова» финансовые проблемы. Об этом напрямую говорят футболисты, которые готовятся к забастовке. Сообщил об этом и спортивный директор Худяков. Клуб находится в бедственном положении, но футболисты играть не бросают — они бьются за имя. Очень хороший матч был с «Краснодаром». Если бы на VAR, нашедший сантиметровый офсайд, могли бы и вничью сыграть.



Так что здесь у меня больше веры в «Тамбов». А голов в большом количестве, думаю, здесь никто не ждёт. Поставлю на «Тамбов» не проиграет при тотале меньше 2.5 мяча».