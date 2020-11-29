«Наполи» — «Рома»: прогноз Эльвина Керимова на матч 9-го тура чемпионата Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 9-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Наполи» — «Рома».
Ставка: обе забьют и тотал голов больше 2.5 за 1.74.
«Наполи» и «Рома» в четверг переиграли своих соперников в еврокубках: неаполитанцы «Риеку», а римляне — «Клуж». И те, и другие победили со счётом 2:0. Одно отличие — команда Гаттузо играла дома, а команда Фонсеки — в гостях. Три домашних матча подряд (в прошлый уик-энд «Наполи» принимал дома «Милан») — роскошь в плотном календаре.
В 7 из 8 последних матчей этих команд друг с другом проходила ставка «обе забьют», а в 6 из 8, помимо «обе забьют», проходила ещё ставка «тотал голов больше 2.5».
Обе команды играют в нынешнем сезоне результативно — «Рома» забила в серии А 19 голов в 8 матчах, а «Наполи» — 16. Средняя результативность обеих команд — 2 гола и выше. Я ставлю на результативный футбол. Мой прогноз — обе забьют и тотал голов больше 2.5 за 1.74".
- 29 ноября 2020
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